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Toprak Ürünleri Kurumu'nda gerginlik

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, kendisini darp etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam’dan şikayetçi oldu.

Toprak Ürünleri Kurumu'nda gerginlik
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, kendisini darp etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam’dan şikayetçi oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Adahan, şu anda darp raporu aldığını, yaşananlarla ilgili polise şikayette bulunduğunu söyledi.


“Hak arama ahlaklı olmalı” diyen Adahan, “Mehmet bey beni aradı, konuşmak için kuruma geldi. Elindeki ajandayı savurdu, yumruk salladı. Ben de şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

Adahan, görevde olduğu 3 yıl içerisinde Çiftçiler Birliği ile iyi bir diyalog içerisinde olduğunu dile getirerek, “Genç bir çocuk. Tecrübesiz. Devlet kamu ilişkilerinde nasıl davranışlarını bilmeyen sokak dili kullanan, voyvoda şeklinde hareket eden bir çocuk” dedi.

HABER- KAYNAK: YENİDÜZEN

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