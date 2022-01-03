Tıp-İş hasta bakmama eylemi başlattı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, bugünden itibaren acil sevk, tetkik, teşhis ve tedavi kurulları dışındaki kurulların durdurulduğunu; taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde sendikal eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Taşçıoğlu, “Acil servislerde ve Acil Durum Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları yapılana; ek mesai ödemeleri tamamlanana; acil servislerde çalışan doktorların vardiya –rotasyon ödemeleri yapılana; 8 Kasım’da toplanıp karar üretmesi gerekirken bakanın ertelediği teknik kurul toplanıp karar üretene; nöbet tutan doktorların yemek hakkı verilene; temaslı olduğu halde sağlık çalışanlarının zorla çalışmaya zorlanması uygulamasına son verilene; keyfi (siyasi) görevlendirmelerle uzman hekimlerim bakanın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar eylemlerinin süreceğini” kaydetti.Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 11:15