Tıp-İş hasta bakmama eylemi başlattı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, sağlık örgütlerinin sağlık alanındaki sorunlara yönelik çözüm önerilerine kulak tıkayıp kendi gündemi ile meşgul olduğunu savunduğu idarenin duyarsızlığı yüzünden bugün eylemde olduğunu açıkladı