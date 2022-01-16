Terim'in gözdesi de yolcu

Steau Bükreş'in kiralamak için Galatasaray'ın kapısını çaldığı belirtilirken bir diğer iddia da Anadolu'dan geldi.

Galatasaray'da Olimpiu Morutan gözden çabuk düştü. Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen 22 yaşındaki Rumen oyuncu, bekleneni verememişti. Dalgalı performansıyla hayal kırıklığı yaratan Morutan için Romanya'ya döneceği iddiaları vardı.

Emanuel Roşu'nun haberine göre, son karar Torrent'in ve Morutan'ın gidip gitmeyeceğine o karar verecek.

Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon euro ve bonuslar ile transfer ettiği Olimpiu Morutan bu sezon toplamda 23 resmi karşılaşmada forma şansı buldu.

Rumen oyuncu 4 gol 4 asist katkısı sağladı.