Teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Osato Mercy Efeovbokhan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının tasarrufunda bulunan kendisine ait kahverengi renk küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde dıştan foil kağıdı içinde bulunan tuvalet kağıdı parçasına sarılı 7 buçuk gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.