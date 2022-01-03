Temaslı sağlık çalışanları zorla çalıştırılamaz!

Kamu-Sen'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Pandemi sürecinin kontrol altında tutulmasının en önemli etkeni temaslıların takibi ve izole edilmeleridir. Hal böyle iken sağlık çalışanı üyelerimizden gelen yoğun şikayetlere göre, temaslı olan sağlık çalışanları zorla işe çağrılmaktadır. Günü kurtarmak adına yapılan bu uygulama günün sonunda sağlık sisteminin de çökmesine neden olacaktır. Temaslı birinin çalıştığı dönemde pozitifleşmesi halinde tüm ekip arkadaşları direk temaslı olup o birimin kapanmasına yol açacaktır. Haliyle bu durum hastaların da yeterli sağlık hizmetini alamamasına yol açacaktır. Ayrıca diğer tüm temaslı çalışanların evde izole olmaları sağlanırken, yoğun tempoda çalışan ve sistemin devamı için korunması gereken sağlık çalışanlarının temaslı iken çalıştırılmalarını “SAĞLIK ÇALIŞANLARINI CEZALANDIRMA” olarak kabul edeceğiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Bu durumdaki üyelerimiz sendikamızla derhal iletişime geçsinler. Sağlık bakanlığını derhal bu yanlıştan dönemeye davet ediyoruz. Aksi taktirde alacağımız kararlardan sorumlu olacaktırlar.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 12:26