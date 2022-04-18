Teknede 3 ton kokain bulundu

İspanyol polisi, Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir balıkçı teknesine el konulduğunu ve beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan mürettebatın dördünün Türk, birinin de Gürcistan vatandaşı olduğu bildirildi.

İspanyol polisi, Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir balıkçı teknesine el konulduğunu ve beş kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Reuters haber ajansı haberine göre, 'AKT 1' adlı tekne, Çarşamba günü İspanyol takımadalarının yaklaşık 300 deniz mili güneyinde bir İspanyol sahil güvenlik devriyesi tarafından durdurulduğunda kendisini başka bir balıkçı teknesi gibi göstermeye çalıştı.

Yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamada, teknenin Cumartesi günü Las Palmas limanına çekildiği ve gözaltına alınan mürettebatın dördünün Türk, birinin de Gürcistan vatandaşı olduğu bildirildi.

AFP haber ajansı, İspanya polisi, ulusal muhafızlar ve maliye bakanlığının ortak yürüttüğü operasyonun, Atlantik Okyanusu'nda uyuşturucuya karşı mücadele eden Lizbon merkezli uluslararası kuruluş MAOC-Narkotik'in ihbarı üzerine yapıldığını yazdı.



İspanya, Kuzey Afrika'dan gelen esrar ile Latin Amerika'dan gelen kokainin Avrupa'ya ana giriş kapısı olarak kullanılıyor.