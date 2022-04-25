Tek motorlu uçak evlerin arasına düştü

Bursa'da tek motorlu bir uçak evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İHA'nın aktardığına göre Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre çıkan yangını söndürme çalışmalarına başlandı.

Yaralı ya da can kaybı olup olmadığı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Uçağın düşmesiyle büyük panik yaşandı. Kaza sonrası 4 aracın alevlerin arasında kaldığı gelen bilgiler arasında.