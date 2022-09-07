Tedbirler alınacak, kimse mağdur olmayacak!

Başbakan Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Üstel burada yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerle ilgili verdiği kararı da değerlendirdi

" Belediye başkanları ve halka sesleniyorum.. Rahat olun. Yarından sonra gerekli tedbirleri alacağız. Hiç kimse mağdur olmayacak"

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 19:48