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Tedbirler alınacak, kimse mağdur olmayacak!

Tedbirler alınacak, kimse mağdur olmayacak!
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Başbakan Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Üstel burada yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerle ilgili verdiği kararı da değerlendirdi
" Belediye başkanları ve halka sesleniyorum.. Rahat olun. Yarından sonra gerekli tedbirleri alacağız. Hiç kimse mağdur olmayacak"

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 19:48
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