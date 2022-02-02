TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da istifa etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in ardından Genel Sekreter Halil Hızal da, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dün akşam gerçekleşen TDP Parti Meclisi toplantısında her iki ismin de istifasının onaylandığı öğrenildi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Halil Hızal, siyasi hayatını da sonlandırdığını açıkladı.

“Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı. Başaramadım” diyen Hızal, bundan sonra en iyi bildiği mesleği yapmaya; doktorluğa devam edeceğini belirtti.