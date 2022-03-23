TC MGK toplanıyor

TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak.

Toplantıda yarın Erdoğan’ın da katılacağı Brüksel’deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye’nin bölgeye yönelik insani yardımları konuşulacak.

Bölgesel gelişmeler de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Beştepe’deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.