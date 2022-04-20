Tayvan televizyonu Çin saldırısı haberi için özür diledi

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da yayın yapan Chinese Television Systems (CTS) televizyon kanalı, sabah saatlerinde Pekin'in adaya saldırı düzenlediğine dair verdiği yanlış haber için özür diledi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, CTS'den yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yayınlanan haber programı sırasında haber bandından geçen yazıların, başka bir video için hazırlandığı ve gösterim ayarlarındaki hata sonucu ekrana yansıdığı belirtildi.

"Yeni Taipei şehri Halk Kurtuluş Ordusu kara kuvvetlerince vuruldu", "Taipei Limanı'nda patlamalar; tesisler ve gemiler tahrip oldu." "Savaşın kıyısında", "Çin Komünist Partisi savaşa hazırlanıyor, Tayvan lideri olağanüstü hal ilan etti." gibi ifadelerin izleyicilerde paniğe sebep olduğu bildirildi.

Kanal, açıklamasında söz konusu alt yazıların afet önleme tedbirlerini konu alan başka bir video için hazırlandığını belirterek yanlış anlaşılma için izleyicilerden özür diledi.

Açıklamada hataya sebep olanlara ihmalleri nedeniyle disiplin cezası verileceği kaydedildi.

Sivil savunma rehberi yayımlanmıştı

Tayvan'da Çin'in adaya askeri müdahalede bulunabileceğine dair endişeler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından artmış durumda.

Tayvan hükümeti, 12 Nisan'da savaş ve afet durumları için halkın bilgilendirmek üzere bir sivil savunma rehberi yayımlamıştı.

Savunma Bakanlığına bağlı Topyekun Savunma Seferberlik Ajansı tarafından yayımlanan rehberde hava saldırısı, büyük yangın, bina çökmesi, büyük çaplı elektrik kesintisi ve kıtlıkta hayatta kalmak için neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin, Tayvan'ın hava savunma sahasına çok sayıda uçakla girmişti

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim 2021'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.