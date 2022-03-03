Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali 6 Mart Pazar günü yapılacak

Tatlısu Belediyesi, doğada yetişen sağlıklı ve yenilebilir otlar konusunda farkındalık yaratmak ve bu otları tanıtmak amacıyla Ot Kültür Festivali düzenliyor…

6’ncısı bu yıl düzenlenecek olan Festival, 6 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek…

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Zambak Tatil Köyünde toplantı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Festivalin “doğaya dönüş” sloganı ile başlandığını anımsatan Orçan, amaçlarının doğadan, doğal ve sağlıklı beslenmeyi öne çıkartarak ülke kültürünü yaşatmak olduğunu kaydetti.

Festivalde yenilebilir otların tanıtımının da yapılacağını ifade eden Orçan, doğada oldukça fazla sayıda yenilebilir ot olduğunu, düzenledikleri festivalle birlikte de doğada yetişen otlara ilginin arttığını gözlemlediğini söyledi.

Final organizasyon direktörü Yıltan Tozakı da festivalde birçok yeniliğin vatandaşları beklediğini ifade ederek herkesi festivale katılmaya davet etti.

6 Mart pazar günü yapılacak olan Festival, Uluslararası Festivaller Birliği ile Final Organizasyon işbirliğinde düzenlenecek

Bu yıl “Buram Buram Kıbrıs” sloganıyla düzenlenecek festivalde birçok etkinlik de yer alacak…BRT