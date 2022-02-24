Tatar:TC ile olan tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağlar ile KKTC’yi de güçlendirmemiz, bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu başkan ve üyelerini kabul etti.

Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ve üyelerini kabul ederek görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretlerde, iş insanları ve halkla bir araya gelip sohbet ettiğini; böylece aramızdaki bağın daha da güçlendiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet ve bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, her alanda çok fazla dinamiğin olduğunu söyleyerek; “Bölgenin coğrafyasında bulunan farklı ülkelerle ilişkiler bağlamında Türkiye Cumhuriyeti bir merkezdir. Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağları ile KKTC’yi de güçlendirmemiz, bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü ve daha iddialı bir ülke konumundadır”

Jeopolitik, jeostratejik ve hidrokarbon zenginliğinin paylaşımında ve hava sahasında üstünlüğümüzün devam etmesinde menfaatlerimizin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de daha güçlü ve daha iddialı bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanları ile temasların en üst düzeyde devam edeceğini dile getirerek Antalya’daki turizmin her geçen gün geliştiğini ifade etti ve Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Bu topluluğun bir düşünce grubu olduğunu ve her alanda başarı gösteren bir heyetle yola devam ettiklerini belirterek çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi. BRT