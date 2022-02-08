Tatar: KIB-TEK’te yasal düzenlemeler yapılmalı ve tahsilat ayrılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir Web Tv’de katıldığı programda hükümet kurma çalışmaları, Maraş konusu, Kıbrıs sorunu ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir Web Tv’de katıldığı programda hükümet kurma çalışmaları, Maraş konusu, Kıbrıs sorunu ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Seçim sonuçları ayrıca bir anket niteliğindedir”

Hükümet kurma görevini bugün UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Seçim sonuçları benim açımdan son derece olumludur.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında aleyhime karalama kampanyaları yapıldı. Ancak genel seçim sonuçları da göstermiştir ki iki devletli çözüm modeli, halk tarafından benimsenmiştir. Seçim sonuçları ayrıca bir anket niteliğindedir. Kıbrıs Türk halkı, politikamızı benimsedi. Yeni siyaset, yan yana yaşayan iki egemen devlettir. Biz artık bu siyasetten geri adım atmayacağımızı söylüyoruz. Sadece adada değil, Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesinin kurulması da oldukça önemlidir. Seçim sonuçlarına ve meclisteki dağılıma baktığımızda, halkımız tavrını ortaya koymuştur. Faiz Bey bugüne kadar istişarelerini gerçekleştirdi. Hükümeti kurmak için hızlı bir girişim yapacağını düşünüyorum. Ulusal davada mesajlarımızı vermek adına, hem Cumhurbaşkanı hem meclis hem de hükümet bu tabloyu ortaya koyduğunda, bizim siyasetimiz dünyaya güven sağlayan bir görüntü verecektir” dedi.

“KIB-TEK’te yasal düzenlemeler yapılmalı ve tahsilat ayrılmalı”

Yaşanan elektrik ve yakıt krizi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar; “Dünyanın en verimli güneşine sahip olan bir ülkeyiz. Süratle güneş enerjisini yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Şu andaki santral, güneş enerjisine belirli bir oranda yetki vermektedir. Eğer enterkonnekte sistem olsaydı bundan çok daha fazla yararlanabilirdik. Kurulacak olan yeni hükümetin, bu konuya önem vermesi lazım” dedi.

Yıllardır KIB-TEK’in zarar ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Şu anda maliyetin altında elektrik satılıyor ve zam yapılması kaçınılmaz bir hale geldi. Burada iki husus var. İnsanlarımız mutlaka tasarrufa gitmelidir. İkinci konu ise uzun vadeli süreçte elektrik kurumu yapısına bakılmalı, güneş enerjisini artırmalı ve enterkonnekte sistem üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte bu çalışmalar gerçekleşir ve başarıyla hayata geçiririz” dedi.

KIB-TEK’te yasal düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tahsilatı ayırmak gerektiğini ve ödeme yapılmazsa sistemin çökeceğini ifade ederek kurumun ödemeleri sağlıklı bir şekilde alabilmesi için ciddi bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Haziran ayında belediye seçimlerinin olacağını düşünüyorum”

Belediye seçimleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; “Anayasa’ya göre haziran ayında seçim olması gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pandemiden dolayı o zamanki genel görüş, seçimlerin 6 ay ertelenmesiydi. O dönem Başsavcılık’tan görüş aldık ve olağanüstü şartlardan dolayı da genel mutabakat sağlandığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay ertelendi. Ancak belediye seçimleri için öyle bir durum yoktur. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Ben haziran ayında belediye seçimlerinin olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BRTK