Taksici tartıştığı yolcuyu yere fırlattı

İstanbul Ataşehir'de bir taksi şoförü, ücret nedeniyle tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir'de Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi.

İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Y., turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

Şoförün turist yolcu Hadir'den Avrasya Tüneli geçiş ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Turist, ücret talebine karşı çıkıp polis çağırmak istedi.

Bunun üzerine taksi şoförü, araçtan inen kadın darpederek, yere fırlattı.

O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Turist yolcu, Ataşehir Örnek Polis Merkezi’ne giderek şoförden şikayetçi oldu.

Şoför gözaltına alındı

Polis, şikayet üzerine şoför Ercan Y.'yi gözaltına aldı.

Kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söyleyen şoför, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından muayenesi olmadığı belirlenen taksi, trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.