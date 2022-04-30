Taçoy: Tüm emekçilerin yanında olmayan devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy mesajında tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak , “Tüm emekçilerimizin bugününü ve yarınını kucaklayıcı, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğin ve alın terinin temsilcisi başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” İfadelerini kullandı.

“AÇIK OLAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BİRE İKİ ÖDENMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR”

Dünyanın birçok ülkesinde 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edildiğini ancak bu yıl arife gününe denk gelen 1 Mayıs’ta iş yerlerinin büyük ölçüde açık olacağını belirten Taçoy, 1 Mayıs’ta açık olacak olan iş yeri çalışanlarına bire iki olacak şekilde ödeme yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.

Taçoy, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.