Taçoy ailesinin acı günü…Yusuf Taçoy hayatını kaybetti

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy hayatını kaybetti. Babasının vefatını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Hasan Taçoy, “Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten… Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…
Kısacası babam… Terzi Yusuf… Yusuf Taçoy. Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti” ifadelerini kullandı.
Yusuf Taçoy’un cenazesi yarın İsmail Safa Cami’nde kılınacak namazın ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle:
Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…
Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…
Kısacası babam…
Terzi Yusuf…
Yusuf Taçoy.
Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.
Acım, ailece acımız büyük.
Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.
Hepimizin başı sağolsun.
Anısı rehberim olmaya devam edecek.
Cenazemiz yarın, İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.
Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.