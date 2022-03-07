Sucuoğlu:Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkisini dünya ile birlikte bizler de derinden hissediyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Rusya- Ukrayna savaşının ekonomik etkisinin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de derinden hissedildiğini belirterek, “sıkıntıları aşmak için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz ve her birlikte başarıya ulaşacağız” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına ve tüm dünyaya olduğu gibi KKTC’ye de yansıyan ekonomik etkilerine değindi.

Başbakan Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Şanssızlık maalesef dünyanın peşini bir türlü bırakmıyor. Pandemiden kurtulalım derken, ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. İnşallah o sınırlar içerisinde kalır. Ama onun maalesef ekonomik anlamda etkisini tüm dünya olduğu gibi bizler de burada çok derinden hissediyoruz.

Pandemiden kurtulduk, pandeminin yaralarını sardık derken tekrardan başka bir sıkıntının içine düştük. Ama her aşağıya inişin bir yukarıya çıkışı var. Biz bunun için kararlılıkla ve sabırla mücadeleye devam edeceğiz ve sonuçta her birlikte başarıya ulaşacağız. Ama öyle görünüyor ki savaşın getirdiği sıkıntıları bir süre daha yaşayacağız.”