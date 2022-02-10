Sucuoğlu: TMT ile ilgili sözler, Kıbrıs Türk Halkı’nın ruhunda yara açmıştır

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından TMT ile ilgili serfedilen sözlere sert tepki gösterdi…

Başbakan Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Türkiye’de özel bir televizyon kanalında Sunucu Ayşenur Arslan’ın yorum adı altında sarfettiği Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili sözleri, Kıbrıs Türk Halkı’nın mukavemetçi ruhunda derin bir yara açmıştır.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasi uzantısı Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı ve TMT’nin mücadeleci ruhu ve şehitlerimizin kanıyla temeli atılmış KKTC’nin Başbakanı olarak, sözkonusu sözleri esefle kınıyorum.

Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle, bu topraklarda, geçmişten gelen mukavemetçi azmiyle yaşamaya devam edecektir” BRT