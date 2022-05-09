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Sucuoğlu: Parti Meclisi toplantısında isim belirlenecek

Sucuoğlu: Parti Meclisi toplantısında isim belirlenecek
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UBP grup toplantısı sonrası UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu basına açıklama yaptı.

Sucuoğlu bugün mecliste hükümet kurma görevinin verilmesiyle toplandıklarını ve bazı isimler üzerinde durulduğunu çarşamba günü parti meclisinin toplanacağını ve konunun burada ele alınacağını söyledi. Sucuoğlu, Parti Meclisi toplantısında veya ertesi gün ismin belirleneceğini ifade etti.

Sucuoğlu, hükümeti kurma görevinin verilmesiyle ilgili 2-3 ismin adının konuşulduğunu kaydetti. Herhangi bir adayınız varmı sorusuna Sucuoğlu, 23 kişide benim arkadaşım yanıtını verdi.

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Sucuoğlu: Parti Meclisi toplantısında isim belirlenecek
Sucuoğlu: Parti Meclisi toplantısında isim belirlenecek
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