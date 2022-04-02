Sucuoğlu'ndan muhalefete: Toplum huzuru belli ki onlar için önem taşımıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP)' nin yeni MYK'sı bugün seçilecek. Başbakan Sucuoğlu toplantıda açıklamalarda bulundu, muhalefete göndermelerde yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)' nin yeni MYK'sı bugün seçilecek. Başbakan Sucuoğlu toplantıda açıklamalarda bulundu, muhalefete gönderme yaptı.



Sucuoğlu, belediyeler reformuna değinerek , engel teşkil etmek için ellerinden geleni yapıyorlar dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yaptığı konuşmasında, "Toplum huzuru belli ki onlar için çok önem taşımıyor" ifadelerini kullandı...

Sucuoğlu'nun muhalefet için söylediği sözler şu şekilde:

Muhalefet ciddi boyutta ve agresif şekilde saldırıyor. Toplum huzuru belli ki onlar için çok önem taşımıyor. Çünkü yapmış oldukları açıklamalarla olayı daha da germe yönüne gidiyorlar. Bunu bir kaç gündür görüyoruz. Belediyeler reformu ile ilgili inanılmaz bir engel teşkil etmek için her şeyi yapıyorlar. Komite toplantılarında 18 vekil birden geliyor. Hepsi söz alıyor, uzun uzun konuşuyor. Amaç bu reformu engellemek. Mecliste yenilikler ve reform duyduğunuz anda ayaklarınız titriyor dediğimde güçlerine gidiyor ama gerçek bu. Çünkü statükodan beslenmeye alışmışlar.