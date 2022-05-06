Sucuoğlu'ndan hükümet açıklaması!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hafta sonu değerlendirme yapıp, pazartesi hükümeti kurma kapsamında gerekli görevlendirmeleri yapacağını söyledi.

Cumhuhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti.

Görüşme sonrası Sucuoğlu açıklama yaptı.

Sucuoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu değerlendirme yapıp Pazartesi ya da en geç Salı görevlendirme ya da belli partilerle tekrardan görüşme yapacağını söyledi. Pazartesini bekleyeceğiz.

DP ve YDP ile tekrardan hükümet kurma kapsamında muhatap olmam benim değerlerime ters düşer.

Dün HP ve CTP ile genel bir toplantı yaptık hükümet kurma ya da bozma ya da erken seçim konuşmadık. Genel bir değerlendirme yaptık.