Sucuoğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başbakan mesajında şöyle dedi Zat-ı Alinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zat-ı Alinize ve kıymetli Hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 17:33