Sucuoğlu'na gönderme.. "Çay içmeye bekleriz"

YDP Başkanı Arıklı, kendileriyle hükümet oluşumu konusunda bir görüşme olmadığını söyledi, "görevlendirme alındığı zaman çay içmeye bekleriz" dedi.



23 Ocak genel seçimleri sonrasındaki yasal süreç devam ederken, gayrı resmi hükümet görüşmeleri de yapılıyor.

UBP'nin ya DP ve HP ile 30 vekilli bir hükümet ya da CTP ile 42 sayısına uluşacak bir hükümet talebi devam ediyor.

Oysa YDP'nin de içinde yer alacağı 29 milletvekili sayısına ulaşabilecek 3'lü koalisyon modelleri de mevcut. Ama UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet modelleri arasında YDP'ye yer vermiyor.