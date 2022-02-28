Sucuoğlu: KKTC tanınmışlık konusunda hak ettiği noktaya gelecek

Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yıldönümü dolayısım ülkemizde düzenlenen konferansa katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türk Parlamentolar Birliği ve Türk Devletler Birliği eski Genel Sekreteri, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan başkanlığındaki heyet Başbakan Faiz Sucuoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ramil Hasan Meclis şeref salonunda gerçekleşen görüşmede Azerbaycan hükümetinin KKTC ye desteklerini iletti.

Hasan, “Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz desteğimiz sürecektir” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, Azerbaycan milletvekilleri ve beraberindeki heyeti Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade tti.

“Hep söylediğimiz gibi biz 3 devlet biri milletiz, KKTC Türkiye ve Azerbaycan” diyen Başbakan Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük mücadeleler sonunda kurulduğunu kaydederek, “Bizim mücadelemiz Azerbaycan halkının mücadelesi ile çok benzerdir. KKTC şuan sadece Türkiye Cumhuriyeti taradfından tanınıyor ancak yapılan girişim ve çalışmalar sonunda tanınmışlık adına hak ettiği noktaya gelecektir. Mesafeler uzak olsa da kalplerimi ya yanadır” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.BRT