Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetiyle görüştü.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, UBP bir metin sundu.

Sucuoğlu: İki büyük partinin birlikte hareket etmesi fayda getirir

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, görüşmede önlerindeki süreçte madde madde hazırladıkları yazıyı sunduklarını söyledi. CTP'nin değerlendirme yapacağını ifade eden Sucuoğlu, ihtiyaç duyulması halinde bir görüşme daha gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Sucuoğlu, iki büyük partinin bu süreçte birlikte hareket etmesinin de fayda getireceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha net sonuçları paylaşacaklarını belirterek, Pazartesi günü itibariyle nasıl bir sonuç çıktığını değerlendireceklerini kaydetti.

ERHÜRMAN: KONULAR İYİ NİYETLİ VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILDI

Samimi ve iyi niyetli bir görüşme gerçekleştiğinin altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sadece ilkeler üzerinde bir görüşme gerçekleştiğini vurguladı. Başta Kıbrıs sorunu olmak üzere belli başlı konularda iki partinin duruşlarının kamuoyunun malumu olduğuna dikkat çeken Erhürman, samimiyetle bu görüşlerin paylaşıldığını ifade etti. “Onun dışında UBP’nin sunduğu bir metin var. Bizim açıkladığımız görüşlerimiz var” diye konuşan Erhürman, karşılıklı olarak görüşlerin değerlendirileceğini kaydetti. Farklılıkların da herkes tarafından bilindiğini dile getiren Erhürman, iyi niyetle ve samimi bir şekilde söz konusu konuların paylaşıldığını söyledi.

“İLKELERE DAİR HER ŞEYİ KONUŞMAK İSTEDİK”

Hafta sonu boyunca bunların değerlendirileceğini yineleyen Erhürman, “Samimi ve içten bir toplantıydı, ilkelere dair her şeyi konuşmak istedik” dedi. İş ola bir görüşme olmadığını belirten Erhürman, “CTP muhalefette kalmak istiyor” iddialarını da yanıtladı. Çok uzun süreden beridir söz konusu durum hakkında gereksiz spekülasyon yapıldığının altını çizen Erhürman, “Bizim muhalefette kalma gibi bir stratejimiz yok. Bir hükümet kurulacaksa, yola çıkılacağında ilkeler üzerinde gerçek bir uzlaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor” dedi.

“İÇ POLİTİKADA FARKLILIKLAR DAHA AZ, DIŞ POLİTİKADA DAHA ÇOK”

“İç politikada farklılıklar daha az, dış politikada daha çok. Bizim dış politikadaki duruşumuz da herkesin malumudur” diyen Erhürman, Kıbrıs sorunun hem kapsamlı çözüm açısından federasyon zemininde değerlendirdiklerini hem de dışarıyla ilişkide doğru zemini önemsediklerini vurguladı. Karşılıklı olarak tüm görüşleri değerlendireceklerini ifade eden Erhürman, “CTP’nin derdi bu kriz döneminde Kıbrıs Türk halkının en doğru yöntemle karşı karşıya kalmasıdır. İş ola hükümet kurup da istikrarsızlıkla halkı karşı karşıya bırakmamaktır. Samimiyetle değerlendireceğiz. Bir şey olmayacaksa da gerekçelerini halkla paylaşacağız” diye ekledi.