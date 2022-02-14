Sucuoğlu devreye girdi, fiyatlar düştü

Sebze ve meyvede son günlerde yaşanan fazla fiyat artışıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuya el attı.

Başbakan Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli’den konuyla ilgili son bilgileri alırken, fiyatların düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Güçlü bir mali yapı, sağlam bir ekonomi ve vatandaşın satın alma gücünü artırmanın, yeni hükümetin asli görevi olacağını belirten Sucuoğlu, kamu maaşları ve asgari ücrete yapılan zammı hatırlatırken, alım gücünü daimi kılmamın önemine vurgu yaptı.

Yaptıkları görüşmelerin ardından bazı Sebze ve meyve ürünlerinin, yarı yarıya ucuzladığının pazar fiyatlarında görüldüğünü, özellikle dünkü Lefkoşa Açık Pazar’da vatandaşlardan çok sayıda olumlu görüş aldıklarını ifade eden Başbakan, konun ve diğer temel tüketim maddeleri ile ilgili piyasa ortamını hassasiyetle izlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.