Stewart:Kıbrıs’ta kadınlar sürdürülebilir çözüm için itici güç olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Colin Stewart, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Dünyada, Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, kadın haklarının geliştirilmesine ve kadınların Kıbrıs barış sürecine tam, eşit ve etkin katılımına Birleşmiş Milletler’in süregelen desteğini ve kendi şahsi desteğimi yinelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Stewart, “Barış süreçlerine kadınlar dâhil edildiğinde sonuç daha adil ve eşit toplumlar olur. Kadınların katılımıyla elde edilen barış ayrıca daha sürdürülebilirdir. Bu küresel deneyim tüm Kıbrıslılar için de geçerlidir. Kıbrıs’ta kadınlar sürdürülebilir çözüm için itici güç olabilirler” dedi.

“Kıbrıslı kadın aktivistlerin muazzam çabalarını da takdir ettiğini” ifade eden Stewart, kadın aktivistlerin “kadınların sesinin adada barış ve güvenlik konularındaki görüşmeleri etkilemesi için hiç bıkmadan uğraştıklarını” söyledi.

Stewart, adanın her iki tarafından kadınları bir araya getirerek, onlar için önemli olan konulara müdahil olmalarını sağlayan sivil toplum örgütlerince üstlenilen çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

“Dünyamızın sorunlarla başı derttedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği çözümün gerekli bir parçasıdır. Erkek egemen güç, birçok sorunumuzun kökeninde yatmaktadır. Erkekler tarafından yaratılan sorunların insanlar tarafından üretilen çözümleri vardır. Bugün, toplumsal cinsiyet eşitliğini herkes için gerçek yapmaya çalışmak yolunda bağlılığımızı yinelemek için bir fırsattır” dedi.