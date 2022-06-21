banner38

Stenograflar ek mesaiye kalmadı, Meclis yine kapatıldı!

Stenograflar ek mesaiye kalmadı, Meclis yine kapatıldı!
banner37
banner23

Meclis Genel Kurulu, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.

Meclis Genel Kurulu, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un e-devlet protokolüne ilişkin kürsüde yaptığı konuşma sürerken, Meclis Başkanı Töre, stenografların ek mesaiye kalmayacaklarını açıkladı, birleşimi kapattı.

Töre, birleşimin 27 Haziran’a ertelendiğini duyurdu. Dünkü oturum da stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatılmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süresiz grev dahil tüm eylem süreçleri gündemimizde!
Süresiz grev dahil tüm eylem süreçleri gündemimizde!
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3