Spoon Tam Hizmet Ajansı güçlü transferi ile sahalara döndü

Spoon Tam Hizmet Ajansı direktörü Dilek Orhan, Özel Oytun Türkoğlu gibi kıymetli bir transfer ile birlikte Spoon İletişim yeniden sahalara dönüyor dedi.

Sosyal medyadan yeniden iletişim alanında hizm vereceklerin duyuran Dilek Orhan, “Spoon Tam Hizmet Ajansı’nın aktif olarak ulusal ve uluslararası markalara hizmet verirken, alanında uzman konusunda deneyimli ekibi ile reklam, tanıtım, pr, etkinlik, marka itibar yönetimi ve sosyal sorumluluk projeleri ile attığı altın imzalar konusunda tevazu göstermemize gerek yok sanırım.Kısa bir süre sonra yine fark yaratan projelerde yol almak üzere, tüm paydaşlarımıza selam olsun.

Özel Oytun Türkoğlu’nu merak edenler Google’a adını yazabilirler

“dedi.