Söylemez'in kıyafetleri, dere yatağında bulundu!

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin zanlısı 3 kişi ile soruşturma kapsamında tutuklanan 2 koruma Girne Mahkemesine getirildi.

Zanlılar getirilmeden önce polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Girne Mahkemesinde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Polis subayı Murat Bayram mahkemede verdiği şahadetinde Falyalı ve Demirtaş cinayetleri ile ilgili önemli detaylar aktardı.

Bayram şahadetinde 13 Şubat Pazar günü temin edilen tutukluluk süresi içerinde zanlı Sarı ve Çiçek'in evinde bulunan 9 mm çapındaki silahın Ankara'da silahla yaralama olayında yaralanan Ali Maytalman olayında kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS - MOBESE) incelemelerinde olayda kullanılan 4 aracın tespit edilerek emare alındığını belirten Bayram, 2 aracın daha olduğunun ve söz konusu araçların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Zanlılar Sarı ve Çiçek'in parmak izi ile kıyafetlerinde DNA barut izi ve swap incelemeleri için Türkiye’de analize emare gönderildiğini belirten Bayram, Türkiye’de tutuklandığı iddia edilen Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine doğru kaçarken dere yatağı kenarında durarak giydiği montu ve ayakkabılarını attığı belirlendi ve Söylemez'e ait mont ve ayakkabıları bulunarak emare alındı.Söz konusu mont ve ayakkabılarda barut artığı ile gerekli analizlerin yapılacağını kaydetti.

‘YALAN SÖYLEDİKLERİ’ GEREKÇESİYLE KORUMALARA EK TUTUKLULUK

Falyalı ve Demirtaş cinayeti soruşturması kapsamında ilk etapta polise yalan ifade verdikleri tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık hakkında 1 gün daha tutukluluk süresi temin edildi.

Polis Çavuşu Mustafa Özmüezzin zanlıların cinayet soruşturması kapsamında Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma taşıma tasarruf, meskun mahalde ateş açma suçlarından methaldar olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 12:35