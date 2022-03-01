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Son Dakika! KKTC'deki vaka sayısı açıklandı

Son Dakika! KKTC'deki vaka sayısı açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 335 kişi taburcu edilmiştir.

208 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 476

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350

Toplam Vaka Sayısı: 68.741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4072

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1660

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259

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