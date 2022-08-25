Solda "yalancı" kavgası

17 saatlik Meclis Genel Kurulu toplantısının yansımaları devam ediyor...

CTP’nin Meclisteki performansı ile ilgili destek mesajlarının yanında eleştiriler de göze çarpıyor.

HP’nin 'CTP’nin Mecliste ne işi var?' eleştirisinden sonra Bağımsızlık Yolu’ndan gelen bazı açıklamalar CTP’lileri hayli kızdırdı.

Münür Rahvancıoğlu için hazırlanan tepkisel görseli, CTP Milletvekili Devrim Barçın, sert sözlerle paylaştı.

Barçın, “Biz hem Mecliste hem de sokakta emekçilerin yanındayken onlar klimalı odalarında klavye başında yalana dayalı "solculuk" oynamaya devam ediyorlardı. #yalansiyasetineson” dedi.

Söz konusu görseli, çok sayıda CTP’li halen sosyal medyada paylaşıyor.

Kıbrıs Postası