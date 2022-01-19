Sivilceyi hızla yok eden en iyi yöntem

Aniden çıkan sivilceleri aniden yok etmek mümkün olmasa da onun çok daha hızlı iyileşmesi için yapabileceğiniz bazı gerçek yöntemler var...

Özellikle yetişkin sivilceleri ani ve beklenmediktir, bir gün uyanırsınız ve yüzünüzde hain bir sivilce görebilirsiniz. Özellikle özel bir günün öncesindeyse 1 saatte sivilce yok etme isteği içine girer; belki de onu hemen ortadan kaldırmak umuduyla sivilcenizle oynar hatta belki de onu sıkmaya kalkarsınız... aman durun!