Sivilceyi hızla yok eden en iyi yöntem

Özel bir günün öncesinde aniden çıkan bir sivilce gereğinden fazla can sıkıcı olabilir. 1 saatte sivilce yok etmek mümkün mü? İşte yapabilecekleriniz...
Aniden çıkan sivilceleri aniden yok etmek mümkün olmasa da onun çok daha hızlı iyileşmesi için yapabileceğiniz bazı gerçek yöntemler var...
Özellikle yetişkin sivilceleri ani ve beklenmediktir, bir gün uyanırsınız ve yüzünüzde hain bir sivilce görebilirsiniz. Özellikle özel bir günün öncesindeyse 1 saatte sivilce yok etme isteği içine girer; belki de onu hemen ortadan kaldırmak umuduyla sivilcenizle oynar hatta belki de onu sıkmaya kalkarsınız... aman durun!
1 SAATTE SİVİLCE YOK ETMEK MÜMKÜN MÜ?
1 saatte sivilcenizi yok etmeniz mümkün değil ancak yapabileceğiniz gerçekten etkili bir yöntem var.
Vaktiniz az biliyoruz ancak sakın sivilcenizi sıkmaya kalkmayın bu kesinlikle durumu daha kötü hale getirecektir.
İşte sivilcenizi en hızlı şekilde yok etmenizi sağlayacak yöntemler
Sivilcenizi fark ettiğiniz anda öncelikle yapmanız gereken ona hafif bir soğuk uygulaması yapmaktır. Bu, doku hasarını önlemeye yardımcı olur ve sivilcenin kötüleşmesini engeller.
Buz uygulaması, erken fark edilen sivilce başlangıçları için oldukça etkilidir. Daha sivilce ortaya çıkmadan önce ortaya çıkan hafif şişlik ve ağrı anında fark edildiğinde uygulanan soğuk press, 1 saatte sivilce yok etme ihtimali yükseltir.
- Bölgeyi yıkayıp nazikçe kurulayın.
- 1 dakikalık aralıklarla sivilcenin üzerine sarılı bir buz küpü koyun.
- Uygulamalar arasında birkaç dakika beklediğinizden emin olun.
Buzu direkt uygulamak cildinizi tahriş eder ve durumu kötüleştirir. Aralıklarla hafif soğutmak yeterli olacaktır.
SİVİLCEYİ YOK EDEN EN ETKİLİ YÖNTEM
1 saatte sivilce yok etme için size diş macunu, yoğurt, limon gibi evde uygulama yöntemleri önerebileceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsanız, sivilcenizi hızla yok etmek istiyorsanız en ideali buz uygulamasından sonra hemen bir eczaneye giderek gerçek medikal bir yardım almaktır.
Reçetesiz satılan sivilce ilaçları sivilcenizin görünürlüğünü en hızlı yoldan hafifletmenizi sağlayacak yöntemdir. Eczacınızdan sivilce için etkili bir krem isteyebilirsiniz;
Sivilcenize, içerisinde salisilik asit ve/veya benzoil peroksit içeren bir krem uygulayın.
Benzoil peroksit, yağı azaltmanın ve ölü deri hücrelerini temizlemenin yanı sıra sivilcelere neden olan bakterileri öldürmeye de yardımcı olur.
Sivilcenizi yok etmek için sivilceleriniz için yapılmış özel bir ilaçtan daha etkili bir şey bulamazsınız. Farklı yöntemler deneyerek sivilcenizi kötüleştirmemeye özen gösterin.
SİVİLCENİZİ HIZLA YOK ETMEK İÇİN İPUÇLARI
- Hem salisilik asit hem de benzoil peroksit kurutma etkisine sahiptir. Bu ürünlerin gereğinden fazla kullanılması cildi tahriş edebilir.
- Eczaneden aldığınız ilacınızı uyguladıktan sonra acele etmeyin, bırakın ilaç en hızlı yoldan işini yapsın.
- Etkiyi hızlandırmak istiyorsanız, sivilcenizi tetikleyebilecek besinlerden uzak durun; yağlı yiyecekler, kızartmalar, çikolata ve diğer şekerli gıdalar vb.
- Elinizi sivilceniz üzerinde gezdirmeyin. Bu gerçekten durumu kötüleştirecek önemli hatalardan biridir.
- Sivilceniz hazır olmadığı sürece onu sıkmayın. Sivilcenizi sıkma vaktinin geldiğini düşünüyorsanız en doğru şekilde sivilce patlama yöntemlerine göz atın
SİVİLCEYİ YOK EDEN DİĞER YÖNTEM
1 saatte sivilce yok etmek için eczaneye gidecek durumunuz yoksa en ideal yöntem, aspirin uygulamasıdır.
Aspirin, fazla yağı ve ölü cildi çıkarmada süper etkili olan salisilik asit içerir.
- Bir aspirin tabletini ezin ve bir macun oluşturmak için birkaç damla su ile karıştırın.
- Ardından macunu doğrudan sivilcenin üzerine sürün.
- Bu, şişliği ve kızarıklığı azaltmalı ve ayrıca sivilceyi daha az ağrılı hale getirmelidir.
- Macunu 10 ila 15 dakika bekletin ve ardından ılık suyla iyice durulayın.