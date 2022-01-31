Sınırüstü'ndeki insanlık dramının sebebi sistemsizlik!

Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşananların çok üzücü olduğuna işaret eden Gürcafer, “Hiç olmaması gereken ve utanmamız gereken ve hepimizin ders çıkarması gereken bir olaydır” dedi.

Gürcafer, Genç TV’de yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan saray ve meclis binası yerine 4 bölgede 4 yaşlılar evi yapılmasını önermesini isteyeceğini açıkladı.

“Memlekette sistemsizlik sistem olmuştur"

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşananların toplumun yüzüne defalarca vurulan şamarlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Bu olay bizim çürümüş, çökmüş sistemsizliğimizin zaman zaman yansımasıdır. Hep söylüyoruz. ‘Bu ülkeyi yeni baştan dizayn etmemiz gerekir’ derken kast etiğimiz bunlardır” dedi.

KTİMB’nin Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ne müdahale ettiğini ve binanın tamir, tadilatının birlik tarafından yapılacağını söyleyen Gürcafer, açıklamasının devamında çok ince ayrıntılara vurgu yaptı.