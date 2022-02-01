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Sınırüstü bakımevi sakini corona kurbanı

Sınırüstü bakımevi sakini corona kurbanı
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Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi sakinlerinden 61 yaşındaki bir erkek hasta COVID-19 olduğu için hastaneye yatırıldı. Hastanın bu sabah Pandemi Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

16’sı hastanede, 14’ü pandemi yurdunda

YeniDüzen'in Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar’dan elde edilen bilgiye göre, bakımevinden tahliye edilen 16 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. COVID-19 olan 16 kişi hastaneye yatırılırken, 14 kişinin ise Özok pandemi yurduna yerleştirildi.

Bir günde 2 kayıp


Pandemi Hastanesi’nde bugünkü diğer bir kayıp ise 56 yaşındaki Metin Karabela oldu.

Yoğun Bakımda tedavi gören Karabela’nın akciğer kanseri hastası olduğu ve bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 14:11
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