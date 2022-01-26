Sınavlar seçim yasaklarına takıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), 26 Kasım 2021 tarihinde başlayan “ Seçim Yasakları”nın yeni Bakanlar Kurulu’nun göreve başlayacağı tarihe kadar devam ettiğine dikkat çekerek, seçim yasakları içerisinde herhangi yazılı ve/veya sözlü sınav yapılamayacağından daha önce açıklanan bazı sınavların yapılamayacağını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Komisyonumuzca seçim yasaklarının daha önce sonlanması beklentisi ile belirlenen sınav tarihleri, web sayfamız aracılığı ile adayların bilgisine getirilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 4 No’lu Genelgesi uyarınca; 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen seçimin başlangıç günü olarak kabul edilen 26 Kasım 2021 tarihinde başlayan “Seçim Yasakları”, yeni Bakanlar Kurulu’nun göreve başlayacağı tarihe kadar devam etmekte olup, seçim yasakları içerisinde Komisyonumuzca herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılamamaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında, devam eden seçim yasakları nedeniyle 1 ve 10 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacağı duyurulan ve aşağıdaki tabloda belirtilen kadroların yazılı yarışma sınavları ile 1,2,3 ve 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmen Sözlü Sınavları (mülakat) ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri yasal süreler de göz önünde bulundurularak, web sayfamız aracılığıyla adayların bilgisine getirilecektir.”