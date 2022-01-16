Şimdiden zaferimiz hayırlı olsun

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde, uzun yıllardır bürokrasi deneyimleri olan, ekonomik, mali, diplomasi, turizm ve altyapı gibi konularda uzmanlaşmış isimlerle teknik düzeyde geniş katılımlı istişare toplantısı yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda, teknik uzmanlarla, belirlenen konularda görüş alış verişinde bulunurken, çalışmadan elde edilecek raporlamanın, hükümet döneminde önemli bir rehber olacağını söyledi.

İnsan kaynaklarını doğru kullanma ve ekip çalışmasına her zaman büyük önem verdiğini vurgulayan Sucuoğlu, UBP’nin yetişmiş bürokrasi kadrosuyla, ülkenin sorunlarına çözüm üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sahada aktif olarak, bölge bölge Seçim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret eden Sucuoğlu, seçim sonrası kuracakları hükümetin ekonomik ve mali yol haritasını da teknik uzmanlarla şimdiden belirlemeye başladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, “Hem sahadayız hem de tek başımıza kuracağımız hükumet için şimdiden ekibimizle, projelerimize odaklanmak zorundayız. Bu iş ekip işi... Bu iş bizim işimiz... Ben tüm bakanlık görevlerimde, yorulmak nedir bilmedim... Mesai nedir bilmedim... siyaset mesai işi değil... Maddi Kazanç kapısı değil... Gönül işidir... Eşinizi, çoğunuzu, torununuzu günlerce belki göremeyeceksiniz ama halkın bir tebessümü, insanımızın bir sıcak karşılaması sizi geleceğe, bu ülkeye motive eder. İşte ben de buyum... Bu ülkeyi, insanımızı ve insanımızı en az bizim kadar düşünen Anavatanımızı çok seviyorum. Bu sevgi uğruna, bu ülke uğruna çalışmak, düşünmek ve fikirsel üretimle geleceğe yön vermek, benim için en büyük onurdur. Ben de ekiplerimiz de bıkmadan usanmadan, yeniden seçim gailesi olmadan çalışacağız, çalışmak zorundayız...dedi.

Ankara temaslarını özetleyen Başbakan, herkesin istikrarlı hükümet modeli öngördüğünü söyledi.

Türkiye ile mali protokol sürecinin de yakında başlayacağını belirten Sucuoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanı Fahretin Koca ile de görüştüğünü, yeni hastanenin temelinin 2022 Yılı içinde atılacağını açıkladı.

Sucuoğlu, “ Artık sona yaklaşıyoruz. Tarihi bir virajdayız... Tek başına iktidar zaferimizi taçlandırmak için, daha çok mühür, daha çok güneş, daha çok istikrar... Şimdiden zaferimiz hayırlı olsun” dedi.