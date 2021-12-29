Silahlı saldırıda flaş gelişme!

Girne’de Muzaffer Umuç’un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklanan zanlının teminatla serbest kalmasına karar verildi



Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının ve MOBESE kayıtlarının incelendiğini, yapılan araştırma sonucu Tansu Çıdan ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın, olaydan bir saat önce söz konusu apartmanın yanına kiralık araçla gittiklerini, gizlendiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi. Özmüezzin, yapılan araştırma sonucu kiralık aracın Ledra kapısı yakınlarında park edilmiş bir halde tespit edildiğini, tansu çıdanın güneye kaçtığının belirlendiğini ifade etti. Özmüezzin, yürütülen soruşturma sonucu faillerle bağlantısı olan zanlı O. Ş.’in tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Özmüezzin, zanlının Çıdan’a araç kiralaması için yardım ettiğini, telefon görüşmesi yaptığının belirlendiğini, ayrıca diğer şahsı Lefkoşa’ya götürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede bir adet 7.65 mm çapında kovan ve mermi çekirdeği, zanlılara ait poşet ve bazı emareler bulunduğunu söyledi.

Özmüezzin, yapılan soruşturma sonucu zanlının 15 Aralık tarihinde Çıdan’la birlikte Umuç’un yaşadığı bölgede keşif yaptığını, ayrıca Umuç’u araçla takip ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, olaydan sonra güneye kaçan Çıdan’la zanlının telefon görüşmesi yaptığını belirlediklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Özmüezzin, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargı kararı verdi.