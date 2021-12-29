Sevgilisini darp edip aracı yaktı

Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili şu bilgileri verdi

Bugün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet Tarfik Işıkları yakınlarında, A.S. (E-23), kullanımındaki araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşını darp ettikten, kullanımındaki salon aracı tasarrufundaki çakmak ile tutuşturmak suretiyle yakmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 21:04