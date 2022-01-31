Seren Serengil, eşini kaybeden Erken'in sağlık durumunu paylaştı: Doktoru kalbi durabilir diye ilacı yasakladı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Ece Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil, canlı yayında o gelişmeyi ilk kez açıkladı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Sunucu Ece Erken ise eşinin ölümüyle adeta yıkıldı. Günlerdir gözyaşı döken Erken'in ilaçlar ayakta durmaya çalıştığı iddia edildi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Eşini kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı dökmüştü. Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Ece Erken ile ilgili yeni gelişmeleri anlattı.



"KALBİ DURABİLİR"

Seren Serengil açıklamasında "O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor. Doktoru 'Uyurken kalbi durabilir' diyerek yasakladı. Uyanmak istemiyor hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Alişan ve Demet Akalın vardı duasında. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor" dedi. Serengil konuşmasının devamında "Ece'nin bunu kolay atlatabilmesi kolay değil. Gördü izledi. Allah sabır versin" yorumunda bulundu.



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin yankıları sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 11 şüpheli yakalandı. 11 şüphelinin bugün ek gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı.



ŞAFAK MAHMUT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti.



ECE ERKEN KİMDİR?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı. Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı. 2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı. Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.