Sennaroğlu ve Gündüz'e büyük şok!

Ulusal Birlik Partisi’nde 23 Ocak 2022 erken genel seçiminde yarışacak milletvekili adayları belirlendi.

Optik okuyucu ile yapılan sayım saat 01.30'da tamamlandı. Sayım kontrol amaçlı el yordamıyla da yapılacak ve kesin sonuçlar pazar sabah belli olacak.

8 bin 727 üyenin oy kullandığı kurultay sonrasında optik okuyucuya göre alınan sonuçlar şöyle:

Lefkoşa

1. Olgun Amcaoğlu 5002

2. Sadık Gardiyanoğlu 4378

3. Ahmet Savaşan 4370

4. Hasan Taçoy 3894

5. Alişan Şan 3682

6. Savaş Atakan 3204

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7. Zorlu Töre 3158

8. Özgür Arıkan 2863

9. Arif Sonuç 2765

10. Mehmet Aktunç 2688

11. Aydın Soyer 2583

12. Havva Dağsever 2198

13. Fisun Özsun 2114

14. Batu Beyit 2112

15. Nurcan Yardımcı 2065

16. Özlem Sefer 1971

17. Sevil Yönlüer 1792

18. Hative Özler Şahin 1594

19. Hasan Yücelen 1577

20. Özlem Bendeşan 1395

21. Feyzi Hansel 1123

22. Fahri Onbaşı 781

23. Nihat Ekizoğlu 742

24. Batoul Peyravi 658

25. Ali Ratip Doğruer 589

Gazimağusa

1. Sunat Atun 5129

2. Dursun Oğuz 4923

3. Oğuzhan Hasipoğlu 4507

4. Hakan Dinçyürek 4412

5. Resmiye Eroğlu Canaltay 3802

6. Hüseyin Çavuş 2543

7. Meryem Boyacı 2511

8. Gürsel Uzun 2272

9. Bora Akkuş 2270

10. Derviş Ekşici 2235

11. Sultan Vural 2009

12. Elif Abiç 1990

13. Kemal Deniz Dana 1829

14. Ergin Ersoy 1450

15. Veslie Topçuoğlu 1371

16. Suat Yeldener 1307

17. Korhan Ekcan 722

Girne

1. Kutlu Evren 4165

2. Ünal Üstel 3585

3. Türel Öksüzoğlu 3019

4. Özdemir Berova 3001

5. Hasan Küçük 2867

6. Selim Gökbörü 2119

7. Mehmet Tunçbilek 2071

8. Zalihe Damdelen 1902

9. Halit Bağman 1632

10. Münevver Çağın 1597

11. Mukaddes Turan 1456

12. Ahmet Arslan 1440

13. Yalçın Koçyiğit 1378

14. Rüyam K. Yönlüer 1262

15. Adnan Altan 1250

16. Fikret Öğdü 1211

17. Hüseyin Kayım 1208

18. Adnan Ademoğlu 957

19. Atilla Mahmutoğlu 905

20. Cemil Karzaoğlu 695

İskele

1. Nazım Çavuşoğlu 3033

2. Yasemin Öztürk 2722

3. Emrah Yeşilırmak 2213

4. Halil Talaykurt 1684

5. Osman Kırşan 1683

6. Önder Sennaroğlu 1418

7. Ümit Özkıran 1042

8. Nuray Karakuş 844

9. Murat Civelek 720

10. Veli Gürpınar 561

Güzelyurt

1. Ali Pilli 3478

2. Ziya Öztürkler 1870

3. Menteş Gündüz 1611

4. Tarkan Çeki 773

5. Cihan Kombos 398

Lefke

1. Fırtına Karanfil 3834

2. Aytaç Çaluda 2322

3. Kenan Örgen 2069

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 11:05