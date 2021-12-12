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Sennaroğlu ve Gündüz'e büyük şok!

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Sennaroğlu ve Gündüz'e büyük şok!
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Ulusal Birlik Partisi’nde 23 Ocak 2022 erken genel seçiminde yarışacak milletvekili adayları belirlendi.

Optik okuyucu ile yapılan sayım saat 01.30'da tamamlandı. Sayım kontrol amaçlı el yordamıyla da yapılacak ve kesin sonuçlar pazar sabah belli olacak. 

8 bin 727 üyenin oy kullandığı kurultay sonrasında optik okuyucuya göre alınan sonuçlar şöyle: 

Lefkoşa

1.      Olgun Amcaoğlu                                             5002

2.      Sadık Gardiyanoğlu                                        4378

3.      Ahmet Savaşan                                               4370

4.      Hasan Taçoy                                                    3894

5.      Alişan Şan                                                        3682

6.      Savaş Atakan                                                   3204

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7.      Zorlu Töre                                                        3158

8.      Özgür Arıkan                                                    2863

9.      Arif Sonuç                                                        2765

10.   Mehmet Aktunç                                             2688

11.   Aydın Soyer                                                     2583

12.   Havva Dağsever                                              2198

13.   Fisun Özsun                                                     2114

14.   Batu Beyit                                                        2112

15.   Nurcan Yardımcı                                             2065

16.   Özlem Sefer                                                     1971

17.   Sevil Yönlüer                                                   1792

18.   Hative Özler Şahin                                         1594

19.   Hasan Yücelen                                                1577

20.   Özlem Bendeşan                                            1395

21.   Feyzi Hansel                                                    1123

22.   Fahri Onbaşı                                                    781

23.   Nihat Ekizoğlu                                                 742

24.   Batoul Peyravi                                                 658

25.   Ali Ratip Doğruer                                            589

Gazimağusa

1.      Sunat Atun                                                       5129

2.      Dursun Oğuz                                                   4923

3.      Oğuzhan Hasipoğlu                                        4507

4.      Hakan Dinçyürek                                            4412

5.      Resmiye Eroğlu Canaltay                             3802

6.      Hüseyin Çavuş                                                2543

7.      Meryem Boyacı                                              2511

8.      Gürsel Uzun                                                     2272

9.      Bora Akkuş                                                       2270                    

10.   Derviş Ekşici                                                    2235

11.   Sultan Vural                                                     2009

12.   Elif Abiç                                                             1990

13.   Kemal Deniz Dana                                          1829

14.   Ergin Ersoy                                                       1450

15.   Veslie Topçuoğlu                                            1371

16.   Suat Yeldener                                                  1307

17.   Korhan Ekcan                                                  722

Girne

1.      Kutlu Evren                                                      4165

2.      Ünal Üstel                                                        3585

3.      Türel Öksüzoğlu                                              3019

4.      Özdemir Berova                                                            3001

5.      Hasan Küçük                                                    2867

6.      Selim Gökbörü                                                2119

7.      Mehmet Tunçbilek                                         2071

8.      Zalihe Damdelen                                            1902

9.      Halit Bağman                                                  1632

10.   Münevver Çağın                                             1597

11.   Mukaddes Turan                                            1456

12.   Ahmet Arslan                                                  1440

13.   Yalçın Koçyiğit                                                 1378

14.   Rüyam K. Yönlüer                                           1262

15.   Adnan Altan                                                    1250

16.   Fikret Öğdü                                                      1211

17.   Hüseyin Kayım                                                1208

18.   Adnan Ademoğlu                                           957

19.   Atilla Mahmutoğlu                                         905

20.   Cemil Karzaoğlu                                              695

İskele

1.      Nazım Çavuşoğlu                                            3033

2.      Yasemin Öztürk                                              2722

3.      Emrah Yeşilırmak                                           2213

4.      Halil Talaykurt                                                 1684

5.      Osman Kırşan                                                  1683

6.      Önder Sennaroğlu                                          1418

7.      Ümit Özkıran                                                   1042

8.      Nuray Karakuş                                                 844

9.      Murat Civelek                                                 720

10.   Veli Gürpınar                                                   561

Güzelyurt

1.      Ali Pilli                                                               3478

2.      Ziya Öztürkler                                                  1870

3.      Menteş Gündüz                                              1611

4.      Tarkan Çeki                                                      773

5.      Cihan Kombos                                                 398

Lefke

1.      Fırtına Karanfil                                                3834

2.      Aytaç Çaluda                                                   2322

3.      Kenan Örgen                                                   2069

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 11:05
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