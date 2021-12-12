Sennaroğlu ve Gündüz'e büyük şok!

Ulusal Birlik Partisi’nde 23 Ocak 2022 erken genel seçiminde yarışacak milletvekili adayları belirlendi.
Optik okuyucu ile yapılan sayım saat 01.30'da tamamlandı. Sayım kontrol amaçlı el yordamıyla da yapılacak ve kesin sonuçlar pazar sabah belli olacak.
8 bin 727 üyenin oy kullandığı kurultay sonrasında optik okuyucuya göre alınan sonuçlar şöyle:
Lefkoşa
1. Olgun Amcaoğlu 5002
2. Sadık Gardiyanoğlu 4378
3. Ahmet Savaşan 4370
4. Hasan Taçoy 3894
5. Alişan Şan 3682
6. Savaş Atakan 3204
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7. Zorlu Töre 3158
8. Özgür Arıkan 2863
9. Arif Sonuç 2765
10. Mehmet Aktunç 2688
11. Aydın Soyer 2583
12. Havva Dağsever 2198
13. Fisun Özsun 2114
14. Batu Beyit 2112
15. Nurcan Yardımcı 2065
16. Özlem Sefer 1971
17. Sevil Yönlüer 1792
18. Hative Özler Şahin 1594
19. Hasan Yücelen 1577
20. Özlem Bendeşan 1395
21. Feyzi Hansel 1123
22. Fahri Onbaşı 781
23. Nihat Ekizoğlu 742
24. Batoul Peyravi 658
25. Ali Ratip Doğruer 589
Gazimağusa
1. Sunat Atun 5129
2. Dursun Oğuz 4923
3. Oğuzhan Hasipoğlu 4507
4. Hakan Dinçyürek 4412
5. Resmiye Eroğlu Canaltay 3802
6. Hüseyin Çavuş 2543
7. Meryem Boyacı 2511
8. Gürsel Uzun 2272
9. Bora Akkuş 2270
10. Derviş Ekşici 2235
11. Sultan Vural 2009
12. Elif Abiç 1990
13. Kemal Deniz Dana 1829
14. Ergin Ersoy 1450
15. Veslie Topçuoğlu 1371
16. Suat Yeldener 1307
17. Korhan Ekcan 722
Girne
1. Kutlu Evren 4165
2. Ünal Üstel 3585
3. Türel Öksüzoğlu 3019
4. Özdemir Berova 3001
5. Hasan Küçük 2867
6. Selim Gökbörü 2119
7. Mehmet Tunçbilek 2071
8. Zalihe Damdelen 1902
9. Halit Bağman 1632
10. Münevver Çağın 1597
11. Mukaddes Turan 1456
12. Ahmet Arslan 1440
13. Yalçın Koçyiğit 1378
14. Rüyam K. Yönlüer 1262
15. Adnan Altan 1250
16. Fikret Öğdü 1211
17. Hüseyin Kayım 1208
18. Adnan Ademoğlu 957
19. Atilla Mahmutoğlu 905
20. Cemil Karzaoğlu 695
İskele
1. Nazım Çavuşoğlu 3033
2. Yasemin Öztürk 2722
3. Emrah Yeşilırmak 2213
4. Halil Talaykurt 1684
5. Osman Kırşan 1683
6. Önder Sennaroğlu 1418
7. Ümit Özkıran 1042
8. Nuray Karakuş 844
9. Murat Civelek 720
10. Veli Gürpınar 561
Güzelyurt
1. Ali Pilli 3478
2. Ziya Öztürkler 1870
3. Menteş Gündüz 1611
4. Tarkan Çeki 773
5. Cihan Kombos 398
Lefke
1. Fırtına Karanfil 3834
2. Aytaç Çaluda 2322
3. Kenan Örgen 2069Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 11:05