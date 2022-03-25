Şener Elçil: Öğretmen ve toplum sorunları iç içedir

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli’nin yeni başlayan bir öğretmenin aylık akaryakıt gideri paylaşımı sonrası, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu. Elcil, “KTÖS, kurulduğu günden bu yana öğretmenler soruları toplum sorunlarıyla iç içedir ilkesiyle hareket ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Mehmet Güneyli’nin yeni başlayan öğretmenlerin akaryakıt gideriyle ilgili paylaştığı rakamların ardından Kıbrıs Postası TV'de Canan Onurer'in sunduğu 'Sabahın Haberleri' isimli programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

“ÖĞRETMEN VE TOPLUM SORUNLARI İÇ İÇEDİR”

KTÖS’ün kurulduğu günden bu yana öğretmenlerin sorunlarının toplum sorunlarıyla iç içe olduğu ilkesiyle hareket ettiğinin altını çizen Elcil, toplum ve öğretmen sorunlarının ayrılamaz olduğunu kaydetti. Elcil, öğretmenin yaşadığı sıkıntıyı toplumun genelinin yaşadığını söyledi.

“MAALESEF CEHALETİN ÜSTESİNDEN GELEMEDİK”

Bütün kesimlerin zor durumda olduğunu söyleyen Elcil, sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Yorumlara baktığımızda öğretmenleri suçlu görüyorum. Maalesef cehaletin üstesinden gelemedik. Hala daha eğitim veremiyorlar topluma ki cahilce yorumlar yapılıyor. Öğretmenlerimizin kendilerini daha iyi ifade etmesi gerektiğini ve cehaletle mücadele etmesi gerektiğinin tekrardan altını çiziyorum. Esas sorunumuz cehalettir. Bu ülkede bunu yaşıyoruz. Türkiye’de zaen yaşanıyor. Türkiye’de cehalet kültürü yönetim durumdadır. O açıdan bizde de aynı yanlışları görebiliyoruz.”

“TL KULLANILDIĞI SÜRECE GELİŞME YA DA ZAM OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Toplumun tüm kesimlerinin zor durumda olduğunu yineleyen Elcil, temel sebebin ise TL kullanımı olduğunu söyledi. TL kullanıldığı sürece gelişme ya da zam olmamasının mümkün olmadığını belirten Elcil, “1974 sonrası gelişen ekonomik yapı içerisinde TL’nin bize kaybettirdikleri çok çok büyüktür.” dedi.

TL’nin enflasyona açık olduğuna işaret eden KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bu nedenle hem devlet hem de özel sektör çalışanlarının zor durumda kalmaya devam edeceğini söyledi. Elcil, TL kullanımından vazgeçmenin de mümkün olduğunu sözlerine ekledi.