Sen İstersen Olur Barış...

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesj yayımladı.

Toros mesajında şunları söyledi;

Sen istersen olur barış...

Uluslar, korkunç savaşlara ev sahipliği yaparak türlü bahanelerle büyük insanlık onurunu defalarca ayaklar altına aldılar.

Bu yüzden, dünyamız insana yakışır bir düzene maalesef hala kavuşamadı.

Oysa barış; huzur ve istikrarın egemen olduğu bir dünyada var olabilmenin tek yoludur.

Dünya barışı adına Kıbrıs’ta mücadelesini sürdürdüğümüz barış süreci de tarafların empati kurması ve “yaşa ve yaşat” prensibini özümsemesi ile mümkün olacaktır.

Unutmayın; en kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir!

1 Eylül Dünya Barış Günü, barış ve istikrar sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun…