KKTC’de 23 Ocak’ta gerçekleşecek milletvekilliği erken genel seçim için ilan edilen seçim takvimi işliyor. Buna göre, siyasi partiler ve bağımsız adaylar için propaganda süreci bugün başlıyor. Seçim propagandası 22 Ocak’ta sona erecek.

Müracaatları alınan, geçici olarak ilan edilen adayların kesinleşen listesi dün yayınlandı. Buna göre, askı listesinde 405 olan aday sayısı, 2 bağımsızın adaylığını geri çekmesiyle 403 oldu.

8 siyasi partinin bu seçim için belirlediği 400 aday var. 3 bağımsız adayla birlikte seçime katılacak 403 adaydan 131’i kadın. En genç adaylarsa 1996 doğumlu.

Askı öncesi seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklandı. İtirazlar bu hafta alınacak ve seçmen listeleri de kesinleşecek. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 198 bin 957’ydi.

Kesinleşmeyen sayıya göre, Lefkoşa’da 65 bin 363, Gazimağusa’da 50 bin 847, Girne’de 44 bin 436, Güzelyurt’ta 15 bin 037, İskele’de 20 bin 585 ve Lefke 6 bin 915 seçmen var.

Seçim için KKTC genelinde 763 sandık kurulacak. Buna göre, Lefkoşa’da 231, Gazimağusa’da 196, Girne’de 164, Güzelyurt’ta 55, İskele’de 87 ve Lefke’de 30 sandık olacak.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49’a düşmüştü.

Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1, 4 de bağımsız olmak üzere 49 milletvekili var.

Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

DP’den Serdar Denktaş, Koral Çağman, HP’den Tolga Atakan, UBP’den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP’den Özdil Nami, bağımsızlardan Hasan Topal aday değil.

SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR İÇİN PROPAGANDA SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun propagandayla ilgili duyurusuna göre, seçime katılan siyasal partilerle bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest. Ancak, seçim öncesi gün olan 22 Ocak’ta saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşürler her zaman dağıtılabilecek. Propaganda için kullanılan duvar ilanlarıyla el ilanları ve diğer her türlü matbaa üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.

Siyasal Parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda ilçe seçim kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmak serbest.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak olacak.