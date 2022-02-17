Sarıçizmeli de covid19'a yakalandı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin testi de pozitif geldi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli covid19'a yakalandı. Sarıçizmeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sarıçizmeli'nin paylaşımı şöyle:

“Günaydın arkadaşlar. Dün yaptırdığım PCR test sonucum pozitif olarak gelmiştir. Küçük oğlum, ve eşimden sonra ben de virüsle tanışmış oldum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bu gün bileklik takıp 7 gün boyunca evde olacağım. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın…”