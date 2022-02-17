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Sarıçizmeli de covid19'a yakalandı

Sarıçizmeli de covid19'a yakalandı
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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin testi de pozitif geldi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli covid19'a yakalandı. Sarıçizmeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sarıçizmeli'nin paylaşımı şöyle:

“Günaydın arkadaşlar. Dün yaptırdığım PCR test sonucum pozitif olarak gelmiştir. Küçük oğlum, ve eşimden sonra ben de virüsle tanışmış oldum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bu gün bileklik takıp 7 gün boyunca evde olacağım. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın…”

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