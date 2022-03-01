Şans bu kez Girne’ye güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş dün akşam yapıldı.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 29143 numaralı bilete isabet etti.

Kazanan bilet, Girne gezici bayii Turgut Çeken tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, bugün satışa sunulacak.