Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu: “Ülkesini seven meclisteki herkese ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Ülkesini seven meclisteki herkese ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

Hükümetin kurulması ardından toplumun çeşitli kesim ile örgütlerden mesajlar gelmeye devam ediyor.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, reformların şart olduğunu, bardağın fazlası ile taştığını, öteleme imkanı bulunmadığını vurguladı.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Özel sektör çalışanı yüzde 15. Bu çok ağır bir yüktür, ekonomi için... Bir sürü vergimiz var. Sanayide bir fabrika sayısız vergi ödüyor. Bu verginin karşılığında ne alırız? Mesela Sanayi bölgeleri kimindir? Şu an ki pozisyonda kimsenindir. Temizliğine Sanayi odası bakıyor mesela… Polis gibi kamera denetimleri falan yapıyoruz. Cezayı yazacak Çevre Dairesi. Belediye de işin içinde. Yok yok.” dedi.

Kanal Sim’de konuşan Oda başkanı Kamacıoğlu şu mesajı verdi;

“Şu anki meclisin tümünün ciddi görevi vardır. Ülkeyi seven herkesin, siyaseten hepsine ihtiyacı olduğu bir dönem. Ülke çıkarlarımızı bir bütün haline getirmemiz lazım… Her şeyden öte devletin zengin olması gerekir alım gücü için. Pahalılık değildir konu. Maaştır mesele… Burada devletin güçlü olması gerekir. Devletin mesela hemen kamuya tek bir istihdam yapılmaması kararı alması lazım. Verimliliğimiz artırmamız gerekiyor. Böyle gidebilir mi! Yine geçiştiremeyiz. Bardağı ciddi şekilde taşmış durumdadır..."