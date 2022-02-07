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Sağlık Bakanlığı'ndan vaka açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan vaka açıklaması
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.601 olup, 432 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi vefat etmiş, 639 kişi taburcu edilmiştir. 

192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.601      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 432        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639      

Bugün Kaybedilen Hasta:  5 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.486.618    
      
Toplam Vaka Sayısı: 58.830         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4608     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1709 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3741        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   123417  

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Güney’de 87 bin 25 test yapıldı
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