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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış 2 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir.

313 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 185  kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 669       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658     

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357  

Toplam Vaka Sayısı: 57.039       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5304   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3749        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121756

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