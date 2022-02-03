Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış 2 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir.
313 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 185 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 669
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357
Toplam Vaka Sayısı: 57.039
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5304
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3749
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 121756